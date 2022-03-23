طلب محامو امرأة من المقرر إعدامها أواخر الشهر المقبل في تكساس، من سلطات هذه الولاية الأميركية وقف تنفيذ الحكم لموكلتهم التي يقولون إنها لم تحصل على تحقيق عادل وتلقت محاكمة مشوبة بثغرات كبيرة.

وكانت ميليسا لوسيو، وهي مكسيكية أميركية تبلغ 53 عاما، دينت عام 2008 بوفاة ابنتها ماريا ذات السنتين التي قضت في العام السابق بعد سقوطها على الدرج. ومن المقرر إعدامها في 27 نيسان/ابريل في سجن هنتسفيل.

مع اقتراب الموعد النهائي، طلب محاموها من مجلس الرأفة في تكساس وحاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت تخفيف عقوبتها أو وقف إعدامها لمدة 120 يوما للسماح لها بتقديم "حقائق" تبرر برأيهم إقامة محاكمة جديدة.

وقال تيفون شاردل وهو أحد وكلاء الدفاع عنها، خلال مؤتمر صحافي "نطلب السماح لميليسا بجمع أدلة براءتها وتقديمها أمام محكمة يمكنها أن تقرر ما إذا كان يحق لها بمحاكمة جديدة".

وبالنسبة للمدافعين عنها، فإن إدانة ميليسا لوسيو حصلت على خلفية استجوابها من جانب شرطيين أصروا على تثبيت التهمة عليها على مدى خمس ساعات رغم نفيها ذلك أكثر من مئة مرة.

وأكدت فانيسا بوتكين من منظمة "The Innocence Project" التي تحارب أخطاء العدالة، أن "أولئك الذين استجوبوها لم يقبلوا شيئاً سوى الاعتراف بأنها تسببت في وفاة ابنتها".

وقالت "ميليسا كانت تحت ضغط مستمر وتم التلاعب بها إلى أقصى حد" فيما كانت "ضعيفة بصورة خاصة بوجه أساليب الاستجواب تحت الضغط بسبب ماضيها كضحية انتهاكات وصدمات".

ومن المتوقع أن تصدر هيئة الرأفة قرارها قبل أيام فقط من تاريخ تنفيذ العقوبة.