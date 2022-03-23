تشهد الولايات المتحدة إقبالا على زراعة القمح في فصل الربيع، وهو أمر غير معتاد حيث تتركز زراعات القمح الأمريكي في فصل الخريف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية ونقص المعروض منه نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا دفعت الكثير من المزارعين الأمريكيين في منطقة الغرب الأوسط إلى زراعة القمح في فصل الربيع.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار ماكينات زراعة القمح المعروفة اسم "بذارة الهواء" وهي آلة عملاقة تقوم بنثر البذور الصغيرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وذكرت بلومبرج أن سعر الآلة الواحدة المستعملة أصبح يتراوح بين 450 ألف و615 ألف دولار بحسب أحد مواقع بيع المعدات الزراعية عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن سعر بعض الوحدات أصبح أعلى من سعر المعدة الجديدة.

وأشار تقرير لشركة ألانديل لتجارة السلع إلى أن الكثيرين من المزارعين في الولايات المتحدة يعتزمون زيادة مساحة زراعة القمح. وتتوقع الشركة أن تصل المساحة المزروعة بالقمح في الولايات المتحدة خلال الموسم الحالي إلى حوالي 49 مليون أكر، وهو أعلى رقم لهذا المحصول منذ ست سنوات.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية التقديرات الرسمية لزراعات القمح خلال موسم الربيع بنهاية الشهر الحالي.