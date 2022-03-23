استقبل ميناء حلق الوادي في تونس صباح أولى الرحلات البحرية السياحية في 2022 بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام.

ورست الباخرة السياحية "سبيريت اوف ديسكوفري" وعلى متنها 724 سائحا معظمهم من بريطانيا ومن دول ألمانيا وفرنسا، لتعلن بذلك عن عودة الرحلات البحرية حيث من المقرر وصول نحو 40 رحلة بحرية سياحية إلى تونس هذا العام.

وقال وزير السياحة المعز بلحسين ، الذي حضر في الميناء لاستقبال الباخرة :"اليوم تعود الرحلات البحرية بعد غياب ثلاث سنوات وهي مهمة جدا لعدة قطاعات مثل النقل والصناعات التقليدية والأسواق".

وتابع الوزير :"مثل هذه الرحلات ذات قدرة انفاقية عالية ولها اهتمامات بالثقافة والصناعة التقليدية. في 2010 (قبل أحداث الثورة) استقبلت تونس مليون سائح عبر الرحلات البحرية ، نأمل اليوم عودة السياح في أقرب وقت".

وسيتوجه سياح الباخرة إلى ضاحية سيدي بوسعيد السياحية في العاصمة ومدن سوسة والقيروان.

وتضررت السياحة البحرية بشدة منذ الهجمات الإرهابية التي هزت تونس في 2015 وخلفت العشرات من القتلى السياح في هجمات على متحف باردو ونزل امبريال بسوسة إلى جانب هجوم على حافلة للأمن الرئاسي في نفس العام خلفت 12 قتيلا من الأمنيين.

وتضاعف الركود في القطاع مع جائحة كورونا.

وتأمل تونس في تحقيق تعافي سريع للسياحة هذا العام مع توقعات بتسجيل نصف أرقام 2019 التي شهدت توافد قياسي للسياح ناهز 4ر9 مليون سائح.