اعتبر إيريك زمور، المرشح اليميني المتطرف في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، ترحيل مليون شخص يعتبرهم من الاجانب، محور حملته الانتخابية.

وقال لشبكة ام 6 التلفزيونية الخاصة ما أريد أن أعيده هو كل الأشخاص الذين لم نعد نريدهم".

وأضاف زمور أنه في حال تم انتخابه في الانتخابات المقررة الشهر المقبل سوف ينشئ وزارة إعادة وترحيل لتنظيم ما وصفه بـ "إعادة الهجرة" من خلال نقل المقيمين الأجانب غير المرغوب فيهم إلى خارج البلاد.

واتهم زمور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسماح لمليوني أجنبي بالدخول لفرنسا منذ أيار/مايو 2017، مضيفا أنه يعتزم ترحيل مليون منهم.