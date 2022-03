يعود كاتبا السيناريوهات التلفزيونية جورج بيليكانوس وديفيد سايمون بعد عشرين عاماً من مسلسلهما "ذي واير" إلى أجواء مدينة بالتيمور الأميركية المعروفة بعنفها، ويغوصان مجدداً في قضايا الفساد المتعلقة بشرطتها من خلال مسلسل صغير يستند على قصة حقيقية.

ويستند مسلسل "وي أون ذيس سيتي" (We Own This City) الذي أنتجته "إتش بي أو" إلى كتاب الصحافي الاستقصائي الأميركي جاستن فينتون ذي العنوان نفسه، وعُرض أخيراً ضمن مهرجان Series Mania للمسلسلات في مدينة ليل الفرنسية.

وخلافاً لمسلسل "ذي واير" الذي نال استحسان النقاد ودام خمسة مواسم من 2002 إلى 2008 ، سيكون "وي أون ذيس سيتي" قصيراً، إذ يقتصر على ست حلقات مدتها ساعة واحدة.

ويتناول المسلسل قضية فساد ضخمة داخل شرطة بالتيمور برزت في أعقاب أعمال الشغب التي أندلعت على إثر وفاة الشاب الأميركي الإفريقي فريدي غراي عام 2015 اثناء نقله مكبل اليدين والرجلين الى شاحنة للشرطة بعد توقيفه.