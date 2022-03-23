قدمت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا عرضا مشتركا لاستضافة بطولة أوروبا 2028 اليوم الأربعاء.

وكانت المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا كشفتا الشهر الماضي عن خطط لاستضافة البطولة بعد أن تراجعتا عن محاولة تنظيم كأس العالم 2030 بعد دراسة جدوى.

وقالت الاتحادات المعنية في بيان مشترك "أكدت الحكومة دعمها لتقديم عرض مشترك.

"خلال الأشهر المقبلة، سنعمل على تطوير مقترحاتنا للعرض بشكل أكبر بعد معرفة شروط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والمواصفات الفنية الكاملة.

"هذا يشمل الدخول في مناقشات مع المدن المضيفة المحتملة والملاعب لتجهيز أفضل ملف وإجراء تحليل كامل للتكاليف والفوائد".

وقال اليويفا في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه يتعين على الدول الراغبة في استضافة نسخة 2028 تأكيد عروضها بحلول 23 مارس آذار.

وسيتم الإعلان عن قائمة الدول الراغبة في التنظيم في أبريل نيسان بينما سيتم اختيار العرض الفائز في سبتمبر أيلول 2023.

ويشمل الحد الأدنى من المتطلبات وجود 10 ملاعب متاحة من بينها ملعب يسع 60 ألف متفرج على الأقل إضافة إلى ملعبين بسعة 50 ألف متفرج على الأقل.

وتستضيف ألمانيا نسخة 2024.