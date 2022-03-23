أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، أن السلطة التشريعية في بلادها تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات برلمانية وطيدة مع برلمانات دول العالم لتعزيز الشراكة والتكامل مع البرلمانات بما يسهم في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول، لاسيما ما يرتبط بمعوقات التنمية والتقدم في الدول.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء لقاء زينل، مع عدد من رؤساء البرلمانات، على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي بجزيرة بالي بإندونيسيا، مشيرة إلى أن استمرار اللقاءات الثنائية بين رؤساء البرلمانات يسهم في إيجاد التوافقات، وصوغ الرؤى المشتركة حول الموضوعات المهمة، وخصوصًا ما يرتبط بدور البرلمانات في دعم ومساندة الخطط التنموية.

وأوضحت زينل أن الدبلوماسية البرلمانية البحرينية تعتمد منهجية وأسسًا ثابتة وراسخة في تأكيد المكانة المرموقة للبحرين على المستويين الإقليمي والدولي، لافتة إلى أن السلطة التشريعية بالبحرين استطاعت ترسيخ موقعها الحيوي والفاعل في الاتحادات البرلمانية، والدور الذي تقوم به في النهوض بالعمل البرلماني على المستويات كافة.