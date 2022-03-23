كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية ، أن نادي برشلونة "عملاق الدوري الكتالوني" قد عرض 35 مليون يورو لضم الدولي البرازيلي رافينها دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليدز يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي ماتيو أليماني المدير الرياضي وجوردي كرويف مستشار برشلونة الرياضي يتوليان مهمة المفاوضات مع النادي الإنجليزي من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن لأنهما لا يرغبان في الاصطدام بأي مفاجآت.

وكان المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، قد أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع رافينها، لتعويض رحيل متوقع للجناح، عثمان ديمبلي، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل وسيغادر مجانًا بعد فشل مفاوضات التجديد.

ويبدي هيرنانديز، اعجابه بالبرازيلي الذي يتميز بالحرفية والمراوغة والقوة البدنية، كما أنه يجيد التسجيل بكلتا قدميه وهذا أمر مهم بالنسبة للنادي.

وكانت إدارة نادي برشلونة، قد قررت تجميد مفاوضات التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، لصعوبة إتمام الصفقة بسبب المبالغ التي سيدفعها على مدار السنوات المقبلة والتي قد تعرض النادي للمخاطر الاقتصادية.

سجل رافينها هذا الموسم، تسعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 28 مباراة، وينتهي عقده في يونيو 2024 لكنه لا ينوي التجديد ويرغب في الرحيل.