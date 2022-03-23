ألغى مسرح التشيك القومي في براغ عرضا افتتاحيا لأوبرا تشيريفيتشكي للمؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي، على خلفية الحرب في أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم المسرح

وقال توماش ستانيك: "نتفهم القرار الذي اتخذه الفريق الإبداعي بعدم تقديم العمل، الذي من شأنه أن يستدعي مشاعر سلبية".

وأوضح ستانيك أن هناك جزءين من العمل أشار فيهما المؤلف الموسيقي الروسي الرومانسي إلى "الإمبراطورية الروسية العظمى". وذكر أن طاقم المسرح يدعم نضال أوكرانيا من أجل الاستقلال.

وأثار التغيير في برنامج المسرح الوطني في الموسم المقبل الانتقاد. وجاء في أحد التعليقات عبر بوابة إلكترونية "ليس هناك علاقة لتشايكوفسكي بالصراع الحالي".