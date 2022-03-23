اعتمد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية التوازن بين الجنسين في الدولة 2022-2026.

وأكد الشيخ محمد بن راشد - وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن التوازن بين الجنسين أولوية في استراتيجية الخمسين عاما المقبلة للإمارات، وسيتواصل دعمه بتشريعات وسياسات متطورة حتى يكون للإمارات الريادة فيه على مستوى العالم، معربًا عن ثقته في كفاءة وإمكانيات فريق عمل التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة وقدرته على التعامل مع هذا التحدي الجديد.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الاستراتيجية تهدف لتحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالميا في هذا الملف، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن تمكين المرأة ونهج التوازن بين الجنسين في الإمارات منذ تأسيسها كان إحدى الركائز الأساسية التي بُنيت عليها نهضة الإمارات وتطورها بالمجالات كافة على مدى الخمسين عاما الماضية.

بدورها، قالت رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن استراتيجية التوازن بين الجنسين، من شأنها تحقيق نقلة نوعية بملف التوازن بين الجنسين في الإمارات والوصول بها لمراتب متقدمة عالميا.

من جانبها، قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى غانم المري إن الاستراتيجية تنطلق من 5 مبادئ رئيسية هي: التوازن والتكافؤ، والتركيز على المستقبل، والتنافسية، والتكامل، وأفضل الممارسات، مشيرة إلى أنها تشتمل على 4 ركائز وأهداف رئيسية تتمثل في المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.