تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تستضيفها مدينة الرياض على مدار يومين بحضور 14 دولة عربية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء الدوليين.

وأشار مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس الدورة الرابعة للمؤتمر ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - حسبما نقلت قناة (الاخبارية السعودية) - إلى أن الاجتماع يعقد في وقت تعاني فيه كافة دول العالم ولاسيما النامية من تحديات الفساد .

ووجه الكهموس الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، على الجهود الحثيثة للتحضير لهذا الاجتماع العام.