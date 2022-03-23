أكد الدراج الإسباني مارك ماركيز أنه يعاني من ازدواج في الرؤية مرة أخرى عقب تعرضه لحادث خطير تسبب في استبعاده من سباق جائزة إندونيسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي

وارتطم ماركيز الفائز بلقب بطولة العالم ست مرات من قبل، بالأرض بقوة، عند المنعطف السابع خلال عملية الإحماء على مضمار بيرتامينا مانداليكا، قبل المشاركة في السباق الإندونيسي.

وعانى ماركيز من الدوار وتم نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع للفحص الطبي، حيث تبين معاناته من ارتجاج في المخ وبالتالي لم يتمكن من المشاركة في أول سباق جائزة كبرى تستضيفه إندونيسيا منذ عام .1997

وكان ماركيز دراج هوندا قد أصيب بأعراض ازدواج الرؤية عقب تعرضه لحادث تصادم خلال سباق جائزة البرتغال الكبرى العام الماضي، وقد عانى السائق الإسباني من نفس الأمر في إندونيسيا.

وأكد ماركيز 29/ عاما/ أن معاناته لم تكن بنفس السوء التي كانت عليه في البرتغال، لكنه لم يوضح مدى قدرته على المشاركة في سباق الأرجنتين يوم الثالث من نيسان/أبريل المقبل.