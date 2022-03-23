تبرعت الناشطة الخيرية الأميركية ماكينزي سكوت، وهي الزوجة السابقة للملياردير ورئيس أمازون السابق جيف بيزوس، بمبلغ 436 مليون دولار لمنظمة "هابيتات فور هيومانيتي" (Habitat for Humanity) التي تُعنى ببناء منازل للمشردين، على ما أعلنت المنظمة الثلاثاء.

وأوضحت "هابيتات فور هيومانيتي" إن 25 مليون دولار ستخصص للبرامج التي تديرها في كل أنحاء الولايات المتحدة لمساعدة المعوزين في الحصول على سكن لائق، وأن المبلغ المتبقي ومقداره 411 مليون دولار سيخصص لـ84 فرعاً موزعة في مختلف الولايات الأميركية.

كذلك تُستخدم الهبة لتمويل مشاريع هذه المنظمة غير الحكومية في كل أنحاء العالم، ومن أبرزها مساعدة اللاجئين الأوكرانيين الذين نزحوا من بلادهم بعد غزو الروسي.

وتعهدت سكوت (51 عاماً) التبرع لأعمال خيرية بنصف ثروتها التي قدرتها مجلة "فوربز" بحوالى 49,3 مليار دولار.

وسبق لسكوت أن أعلنت تبرعات لمئات الجمعيات العاملة في مختلف المجالات (بنوك الغذاء والخدمات المالية والائتمانية للفئات المعوزة، والجماعات الحقوقية التي تكافح التمييز).

ويعود جزء كبير من ثروة سكوت (51 عاماً) إلى ترتيبات طلاقها من جيف بيزوس التي أنجزت في تموز/يوليو 2019 وحصلت بموجبها حينها على ما يعادل 38 مليار دولار من أسهم أمازون.

وزادت قيمة هذه الأسهم بشكل كبير مع زيادة سعر سهم المجموعة العملاقة في وول ستريت.