ناشد وزيرة التغذية الألماني، جيم أوزدمير، المواطنين عدم التكالب على الشراء وتكوين مخزونات غير ضرورية بدافع الذعر بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار.

وقال أوزدمير في تصريحات لمحطة "آر تي إل ديركت" التلفيزونية : "رجاء لا تتكالبوا على الشراء، ليس هناك داع لذلك. لقد قمنا بتأمين الإمدادات"، مضيفا أنه أجرى محادثات مع ممثلي القطاع التجاري، وقال: "لقد قالوا أيضا بوضوح شديد إن الوضع لديهم تحت السيطرة، والإمدادات مضمونة!".

ولا يتوقع اتحاد التجارة الألماني نقصا في إمدادات المواد الغذائية بألمانيا رغم الحرب في أوكرانيا. وقال نائب رئيس الاتحاد، بيورن فروم، في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني (زد دي إف) أمس: "ليس علينا الترشيد على نحو كبير، هناك مواد غذائية كافية لكل السكان"، مضيفا أنه ليس هناك حاجة أيضا للتكالب على الشراء، وقال: "اشتر فقط ما تحتاجه الآن، عندها سيكون هناك ما يكفي للجميع".

وفي الخلاف حول سبل تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، يدعو أوزدمير إلى التركيز على تقديم الدعم الغذائي للمعوزين، على عكس وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يدعو إلى خفض أسعار الوقود لجميع المواطنين. وقال أوزدمير: "من المهم ألا نجوب البلاد بقرن الوفرة، بل أن يصل الدعم لمستحقيه".