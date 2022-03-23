ارتفع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاما خلال شهر شباط/فبراير الماضي، في ظل تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، بحسب ما أظهرته إحصاءات رسمية.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن مكتب الاحصاء الوطني قال إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 2ر6% في شباط/فبراير الماضي، مقارنة بـ 5ر5% في كانون الثاني/يناير الماضي، وبذلك يصل لأعلى مستوى منذ آذار/مارس 1992 عندما بلغ 1ر7%.

وقد ارتفع المؤشر بنسبة أكبر من المتوقع، ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأحذية ومجموعة من المنتجات والخدمات.

وحذر الخبراء من أن الاسعار سوف ترتفع بصورة أكبر في ظل الصراع الأوكراني.

وكان بنك انجلترا قد رفع الاسبوع الماضي معدل الفائدة لثالث مرة منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي من 5ر0% إلى 75ر0%، كما حذر من أن معدل التضخم سوف يصل إلى نحو 8% في نيسان/أبريل المقبل، ويمكن أن يرتفع بصورة أكبر في حال استمرت أسعار الطاقه في الارتفاع.