تسبب أول عرض ترويجي لمسلسل "أوبي-وان كينوبي" على خدمة البث التدفقي ديزني بلس في موجة من الإثارة عبر ساحة محبي حرب النجوم، حتى أن البعض تكهن حتى بعودة مفاجئة محتملة لأحد أكثر الشخصيات المحبوبة في السلسلة.

ويشهد المسلسل القصير الذي يبدأ عرضه على ديزني بلس في 25 أيار/مايو، عودة إيوان ماكجريجور إلى دور أوبي-وان كينوبي وهو أحد أسياد الجيداي، للمرة الأولى منذ 17 عاما.

تقع أحداث القصة بين البادئة "حرب النجوم: الحلقة الثالثة- انتقام السيث" (2005) وأول فيلم طويل "حرب النجوم: الحلقة الرابعة- أمل جديد" (1977).

والآن ومع تحول صديقه وتلميذه السابق أناكين سكاي ووكر إلى الجانب المظلم وأصبح سيد السيث، دارث فيدر، يعيش أوبي-وان في عزلة ويعتني سرا بتوأمي أناكين ، لوك وليا.

وتحاول قوات الإمبراطورية الآن تعقب محاربي الجيداي المتبقيين، ولكن العرض الترويجي لا يكشف سوى القليل عن الحبكة حتى الآن.

ولكن هذا لم يمنع عشاق الفيلم المنتبهين من التكهن بعودة بطل حرب النجوم هان سولو "المهرب الذكي".

وفي أحد مشاهد العرض الترويجي (في الدقيقة الواحدة و23 ثانية بالتحديد) نرى بشكل وجيز ما يبدو أنه سلاح هان سولو وهي الشخصية التي لعبها هاريسون فورد في خمسة من أفلام حرب النجوم ولعبها مرة واحدة ألدن ارينريك..