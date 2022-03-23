تراجعت حركة طالبان اليوم الأربعاء عن إعلانها فتح المدارس الثانوية للفتيات، قائلة إنها ستظل مغلقة لحين وضع خطة وفقا للشريعة الإسلامية لإعادة فتحها.

وقال مدرسون وطالبات من ثلاث مدارس ثانوية في العاصمة كابول إن الفتيات توجهن والسعادة تغمرهن إلى المدارس صباح اليوم لتجدن في انتظارهن أوامر بالعودة مجددا إلى المنازل. وأضافوا أن العديد منهن أجهشن بالبكاء.

وقالت طالبة لم تذكر اسمها لأسباب أمنية "شعرنا جميعا بخيبة أمل وانتابتنا حالة من اليأس التام عندما أخبرتنا المديرة بالنبأ وكانت تبكي أيضا".

كانت طالبان قد حظرت في المرة السابقة التي حكمت فيها أفغانستان من 1996 إلى 2002 تعليم الفتيات ومنعتهن من العمل.

وجعل المجتمع الدولي تعليم الفتيات مطلبا أساسيا لأي اعتراف في المستقبل بإدارة طالبان التي استولت على البلاد في أغسطس آب مع انسحاب القوات الأجنبية.

كانت وزارة التعليم قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح المدارس لجميع الطلاب بما يشمل الفتيات في جميع أنحاء البلاد الأربعاء، وذلك بعد شهور من القيود المفروضة على تعليم الفتيات في سن المدارس الثانوية.

ونشر متحدث باسم الوزارة مساء أمس تسجيلا مصورا يهنئ فيه جميع الطلاب والطالبات على العودة إلى المدارس.

لكن وكالة بختار الحكومية للأنباء ذكرت أن الوزارة قالت اليوم إن مدارس الفتيات ستظل مغلقة لحين وضع خطة تتوافق مع الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.

ولم يرد المتحدث باسم الوزارة على مكالمات ورسائل تطلب التعليق.