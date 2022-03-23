أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جرييه، رغبته في استمرار الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي باريس سان جيرمان في الأعوام المقبلة.

ونقلت صحيفة (كاست فرانس) الفرنسية عن لو جرييه قوله : "الأفضل لكرة القدم الفرنسية، أن يكون لديك أحد أفضل اللاعبين في العالم كيليان مبابي، إن لم يكن الأفضل في الدوري، أتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان عن الرحيل في الوقت الحالي، إذا انتقل سيكون عليه التأقلم على الأجواء الجديدة وهذا يحتاج إلى وقت".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وبالتالي، يحق له الرحيل في الأول من يوليو والأقرب هو الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان الدولي الفرنسي كيليان مبابي، قد آثار الشكوك حول وضعه في النادي الباريسي بعد الانضمام إلى معسكر فرنسا استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام ساحل العاج وجنوب افريقيا ، على الترتيب عقب حديث بينه وبين بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وكان مبابي ،قبل التوقف الدولي، تعرض لهزيمة قاسية مع باريس سان جيرمان خارج قواعده على ملعب "لويس الثاني"، من موناكو بثلاثية نظيفة، وانتقد مهاجم بي سي جي زملاءه في الفريق.

وأعرب كيليان مبابي عن غضبه بعد الخسارة قائلا: "مبروك لموناكو، لقد خسرنا أمام فريق عظيم في أوروبا، كانوا يحترمون أنفسهم، لذلك استحقوا الفوز، وعلينا أن نظل احترافيين ونحترم بعضنا البعض ونحترم الجمهور وعائلاتنا، نحن نعلم أن الجمهور يفكر في دوري أبطال أوروبا، لكن هدفنا السعي للقب الدوري العاشر".