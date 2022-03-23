أظهرت بيانات حكومية أن الاستثمار المباشر لكوريا الجنوبية في الخارج في العام الماضي ارتفع بمقدار 8ر32% سنويا وسط تراجع حدة المخاوف من جائحة فيروس كورونا وزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن قيمة الاستثمار المباشر بالخارج بلغت 85ر75 مليار دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 74ر18 مليار دولار عن عام 2020، وبزيادة نسبتها 17% عن عام 2019 أي قبل الجائحة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن قيمة الاستثمار المباشر في الخارج بلغت أعلى مستوى لها منذ بدأت الحكومة تجميع البيانات ذات الصلة في عام .1968

وذكرت الوزارة أن زيادة الاستثمار المباشر بالخارج تُعزى إلى تعافي الاستثمار منذ الربع الثاني من العام الماضي مع تراجع حدة المخاوف من جائحة كورونا نتيجة إمدادات اللقاحات في العالم، فضلا عن تدفق الاستثمارات التي تأخرت بسبب الجائحة خلال عام 2020، في العام الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع صافي الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 1ر38% سنويا إلى 4ر58 مليار دولار في العام الماضي.

وبالنسبة للدولة، كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للاستثمار المباشر لكوريا الجنوبية في العام الماضي على خلفية استثمارات الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الرقائق والبطاريات بالولايات المتحدة، حيث قفز الاستثمار الكوري الجنوبي المباشر فيها بنسبة 8ر81% سنويا إلى 5ر27 مليار دولار مقابل 1ر15 مليار دولار خلال العام السابق.