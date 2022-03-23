كتب وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين تغريدة قال فيها إنه هو ووزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج اتفقا على أن الوضع الوبائي في الدولتين استقر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الصحة الماليزي قال إنه اتفق مع نظيره السنغافوري على العمل فورا لاستئناف السفر الجوي والبري بين الدولتين للملقحين.

وقد التقى خيري وكونج اليوم في اجتماع تركز على تفاصيل إعادة فتح الحدود بصورة كاملة بين الدولتين.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تفتح ماليزيا حدودها أمام السائحين الأجانب في الأول من نيسان/أبريل المقبل، في حين تعتزم سنغافورة السماح للملقحين بصورة كاملة دخول البلاد.