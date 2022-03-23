أعلنت نجمة التنس الأسترالية آشلي بارتي، المتوجة بثلاثة ألأقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، اعتزال اللعبة، وذلك من أجل "ملاحقة أحلام أخرى" في حياتها.

وقالت بارتي 25/ عاما/ في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق إنستجرام :"سأعتزل التنس... أنا سعيدة جدا ومستعدة جدا، وأعرف فقط من داخلي أن اللحظة مناسبة."

وأضافت :"أنا ممتنة جدا لكل ما قدمته لي لعبة التنس، لقد منحتني كل أحلامي وأكثر... لكنني أعلم أن الوقت قد حان الآن بالنسبة لي للابتعاد ومطاردة أحلام أخرى".

وفي مقطع الفيديو، ومدته ست دقائق، أخبرت بارتي صديقتها المقربة وشريكتها السابقة في منافسات الزوجي كاسي ديلاكوا بأنها فقدت الدافع والحماس المطلوبين لتحدي نفسها على أعلى مستويات.

وأضافت بارتي المصنفة الأولى على العالم :"أعرف أنني لم يعد يمكنني تقديم ما هو أكثر مما قدمته من الناحية الجسدية، وهذا بالنسبة لي نجاح. لقد قدمت كل ما بوسعي في رياضة التنس الجميلة، وسعيدة للغاية بذلك."

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أصبحت بارتي أول أسترالية تتوج بلقب الفردي في أستراليا المفتوحة خلال 44 عاما، وذلك بعد ستة أشهر من إنجازها في بطولة ويمبلدون، حيث أصبحت أول أسترالية خلال 41 عاما تتوج بلقب الفردي في ويمبلدون.

وكانت بارتي قد توجت في عام 2019 بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).

وقالت بارتي :"الفوز ببطولة ويمبلدون كان حلمي، الحلم الحقيقي الذي كنت أرغب في تحقيقه في لعبة التنس، وقد غير هذا تطلعاتي حقا."

وأضافت :"كان لدي هذا الشعور بعد بطولة ويمبلدون، وتحدثت مع فريقي كثيرا بهذا الشأن، وكان هناك فقط جزء صغير مني ليس راضيا تماما وليس مشبعا تماما."

ولم تشارك بارتي في أي منافسات منذ فوزها على الأمريكية دانييلي كولينز في نهائي أستراليا المفتوحة.