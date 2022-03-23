تزايدت الضغوط على أسواق النفط الأمريكية أكثر من ذي قبل بعدما أدى التدافع الذي يحدث في أوروبا من أجل توفير بدائل للديزل الروسي إلى تحويل نيويورك من مستورد إلى مصدر للنفط.

وترسل نيويورك -في تناقض مع حركة تدفق التجارة- شحنتي ديزل لأوروبا، التي تعتمد على روسيا في توفير نحو ثلث احتياجاتها من الديزل، برغم بلوغ المخزونات الإقليمية إلى مستوى منخفض لم تشهده منذ سنوات واقتراب الأسعار من مستويات قياسية مرتفعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

ويأتي هذا التحول كمثال على كيفية تأثر أسواق النفط حول العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا، رغم أن الولايات المتحدة أقل تعرضا نسبيا للصادرات الروسية.

وباتت أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة بمثابة عبء سياسي بالنسبة للرئيس جو بايدن، فيما تتزايد الأعباء على سائقي الشاحنات والمزارعين.