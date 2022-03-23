أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات زيادة ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال كانون الثاني/يناير الماضي، بفضل نشاط البناء.

وارتفع ناتج قطاع التشييد خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 9ر3% شهريا، بعد تراجعه بنسبة 5ر1% خلال الشهر السابق عليه. وارتفع ناتج قطاع التشييد خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 1ر0%.

وزاد ناتج قطاعي البناء والهندسة المدنية بنسبة 2ر4% و4ر1% على الترتيب بعد تراجعهما في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفع ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو بنسبة 1ر4% خلال الشهر الأول من العام الحالي بعد ارتفاع سنوي بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق.

وسجل قطاع التشييد في الاتحاد الأوروبي ككل نموا بنسبة 9ر3% شهريا و8ر4% سنويا خلال كانون الثاني/يناير الماضي.