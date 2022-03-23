أشاد مدير عام وكالة (نوفا) الايطالية للأنباء فابيو سكويللانتى بدور الكويت الثقافي والاعلامي الريادي في المنطقة العربية مؤكدا أهمية البعد الاعلامي في تعزيز علاقات الصداقة الايطالية الكويتية المتميزة.



وقالت سفارة الكويت في بيان لوكالة الأنباء (كونا) ان ذلك جاء خلال لقاء مدير عام الوكالة الايطالية مع السفير الشيخ عزام المبارك الصباح في مقر الوكالة تناولا خلاله أوجه التعاون المتعدد والمثمر بين الكويت وايطاليا ودور الاعلام في توطيد العلاقات الثنائية الممتازة.



وأفاد البيان أن المدير العام سكويللانتى نوه بمكانة الكويت كمنارة للمعرفة والثقافة في الخليج والمنطقة العربية وكجسر مفتوح للتواصل الاعلامي نحو العالم معربا عن تطلعه الى تعزيز التعاون المهني بين وكالة (نوفا) وبين وكالة الأنباء الكويتية بما في ذلك تبادل الزيارات ودعوة نظيره مدير عام (كونا) الى روما.



ومن جانبه ثمن السفير الشيخ عزام المبارك اهتمام وكالة أنباء (نوفا) واسعة الانتشار في ايطاليا والعالم بمتابعة الشؤون العربية وحرصها في هذا الصدد على توثيق التعاون مع وكالة الأنباء الكويتية.