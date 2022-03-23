العالم يشهد تغيرات كبيرة تستدعي الاعتماد الكامل على العناصر الوطنية



بارك نائب رئيس نقابة شركة «إيكويت» للبتروكيماويات طارق الفارس لزملائه العاملين في شركة البترول الوطنية تشغيل مشروع الوقود البيئي الذي يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازات الكوادر الوطنية في القطاع النفطي.



وأكد الفارس أن تدشين صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لهذا المشروع الضخم والإشادة بجهود عمال القطاع النفطي هو وسام على صدور جميع العاملين بهذا القطاع سواء في القطاع الحكومي او الخاص.



وثمن الفارس الكلمات السامية لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بفتح الآفاق لتوظيف الشباب الكويتي والاستغناء عن العمالة الأجنبية.



وطالب الفارس قيادات القطاع النفطي بترجمة فورية لرؤية سمو ولي العهد الى واقع ملموس بـ «تكويت» القطاع النفطي كاملا وبشكل فوري، ودعا الى نقل الخبرات من العمالة الأجنبية الى العمالة الوطنية.



وأكد أن سوق العمل مليء بالخريجين الكويتيين المتخصصين بالمجالات العلمية والتقنية المطلوبة في القطاع النفطي.



وختم الفارس بالتأكيد على أن العالم أجمع يشهد تغيرات كبيرة تستدعي الاعتماد الكامل على العناصر الوطنية وخاصة في أهم منشآت الدولة، وهو القطاع النفطي الذي يعد عصب الاقتصاد الكويتي ومصدر الدخل الوطني الأول.