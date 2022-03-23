3 ضوابط أمام " الخدمة المدنية " .. ولن يضيع من الموظفين رصيد 2021 بانتهاء السنة المالية 31 الجارى حيث يجوز الاحتفاظ برصيد 7 سنوات



مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن إعلان ضوابط بيع الإجازات بشكل كامل سيتم بعد نشر مرسوم موافقة مجلس الوزراء على السماح للموظفين باستبدال جزء من إجازاتهم الدورية الذي وافق عليه رسميا 14 الجاري.

وكشفت عن ان أهم الضوابط التي ينتظر اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية تتعلق بالحد الاقصى لعدد الأيام المسموح باستبدالها مالياً إلى جانب الا تقل خدمة الموظف عن 5 سنوات ورصيده عن 30 يوماً بعد صرف البدل المالي.

وطمأنت الموظفين بأن حقهم فى إجازة العام 2021 محفوظ و لن يضيع بانتهاء السنة المالية في 31 الجارى حيث يجوز الاحتفاظ برصيد 7 سنوات .

وردا على سؤال بشأن موعد صرف منحة ال 3000 للمتقاعدين، اجابت المصادر بأن هناك رأيا يرى ان المواءمة اتمام الصرف بعد استجواب الرئيس، حتي لايتم الربط بين الاستجواب والمنحة خصوصا وان توجيهات مشاركة المتقاعدين في الأرباح تمت منذ العام الماضي وقبل حتى تشكيل الحكومة الحالية، لافتة الى ان الصرف سيتم بعد اعتماد تعديلات قانون التأمينات .