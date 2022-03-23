جدد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد اليوم حرص الكويت وسعيها الدائم الى تحقيق السلام في اليمن ليعيش في سلام واستقرار مؤكدا أهمية مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي لاستضافة مشاورات يمنية يمنية في الرياض خلال الفترة من 29 مارس الجاري وحتى السابع من ابريل المقبل.

وشدد السفير الخالد في تصريح لـ "كونا" على أهمية هذه المبادرة مؤكدا انها تؤكد دعم واهتمام دول المجلس بتحقيق السلام في اليمن والتركيز على مرحلة الاعمار والبناء والتطور بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.

وقال إن الكويت حريصة على تحقيق الامن والاستقرار في اليمن مشيرا الى استضافتها للحوار اليمني عام 2016 ودعمها لاتفاق الرياض.

ولفت الى لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي الدكتور نايف الحجرف مع سفراء دول مجلس التعاون وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى اليمن والذي اكد خلاله ان المشاورات تعد فرصة ثمينة لانهاء الصراع في اليمن والبدء في تحقيق التنمية بما يخدم مصلحة الشعب اليمني كاملا.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح قد دعا يوم أمس الثلاثاء جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط إيجابيا في مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية اليمنية معربا عن الأمل في أن تسهم تلك المبادرة بوقف دوامة العنف والصراع في اليمن الشقيق وإعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوعه.