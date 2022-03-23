الخام الأميركي وصل إلى 114.93 دولارا

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة اليوم الأربعاء، بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين.

وزادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، بعد نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، حيث وصل سعر برنت إلى 121.71 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 114.93 دولار

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط الأميركي استقر الأسبوع الماضي عند 11.6 مليون برميل لسابع أسبوع على التوالي.

وارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ يوليو 2021.

وداخليا، هبطت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره مليوني برميل، فيما هبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي 4.2 مليون برميل إلى 571.32 مليون.

وظلت الأسواق قلقة من احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا الذي تصفه بأنه "عملية خاصة".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن المزيد من العقوبات على روسيا، عندما يجتمع مع زعماء أوروبا غدا الخميس في بروكسل ويحضر اجتماعات طارئة لحلف شمال الأطلسي.

وما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن حظر واردات النفط الروسي الخام ومنتجاته المستمرة في التدفق إليها، لكن ذلك قد يتغير عندما يحل أجل العقود قصيرة الأجل.

وحذرت روسيا أمس الثلاثاء، من تراجع صادرات النفط عبر كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بما يصل إلى مليون برميل يوميا أي 1% من إنتاج النفط العالمي بسبب أضرار لحقت به جراء عاصفة.

وتوقفت الصادرات بالكامل عبر خط الأنابيب اليوم الأربعاء، وقالت وكالة سفن إن الإصلاحات ستستغرق شهرا ونصف الشهر على أقل تقدير.

