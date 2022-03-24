twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الحربش الخميس 2022/3/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1897 A+ A- استمع د.بدر الملا ود.أحمد مطيع وعبدالله راعي الفحماء يباركون(قاسم باشا)المعرسان عبدالله الحربش ود.أسامة الحربشأسامة الشاهين مباركا للمعرسين ووالدهما د.جمعان الحربش وعمهما د. سليمان الحربشد.عبدالكريم الكندري مباركام.ثامر السويط يباركمسلم البراك يهنئ د.جمعان الحربش والمعرسين عبدالله ود.أسامة الحربشعيسى الكندري متوسطا أحمد المطيري ود.جمعان الحربش والمعرسين عبدالله ود.أسامة ود.يوسف الحربش وأحمد الحربشمبارك العرو مهنئاسالم النملان والصيفي الصيفي يباركاند.ناصر الصانع مباركاسعود العنزي وخالد الطاحوس يباركاند.أنس الحربش ود.جمعان الحربش وسليمان الشمري والمعرس عبدالله الحربش وثامر الجنفاوي والمعرس د.أسامة الحربشد.سليمان الحربش ومبارك العازمي وأحمد الشريعان يباركونمعاذ الدويلة مباركاأحمد باقر مهنئامحمد هايف مهنئاعبدالعزيز الفضلي وحجاج العجمي يباركان للدكتور جمعان الحربشسعود أبوصليب يباركد.فيصل المسلم مهنئاثاني العنزي ومشاري الحربش ومسلم البراكشايع المسعودي وفايز الكندري يباركانلقطة تذكارية مع عدد من الأهل والأصدقاءمشاركة بالعرضة وجموع من المهنئين بالمناسبة السعيدة احتفل د.جمعان ظاهر الحربش واخوانه بزفاف ابنيه عبدالله ود.أسامة، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني.ألف مبروك.