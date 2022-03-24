احتفل د.جمعان ظاهر الحربش واخوانه بزفاف ابنيه عبدالله ود.أسامة، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني.



ألف مبروك.