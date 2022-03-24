

لماذا يعتبر الوقوف طويلاً أصعب من الركض؟



لا شك أن الوقوف لمدة معينة سواء في المطبخ أو طابور فرن الخبز أو السوبر ماركت أو أي مكان آخر يتوجب عليك فيه الوقوف والانتظار، يسبب آلاما في الساقين والظهر أكثر بكثير من الركض لنفس المدة حتى عند أولئك الذين يمارسون رياضة الجري بانتظام.



ولكن لماذا يعد الوقوف أصعب من الركض أو المشي؟ قالت الطبيبة ديان كوشيموني، أخصائية أمراض الأقدام: «الطريقة التي نقف بها مهمة للغاية، إذ لا يمكن لأجسامنا التعامل مع الكثير من الضغط، فعند الوقوف، يميل معظم الناس إلى اتخاذ وقفة «مريحة»، مع بسط قوس القدم وثني القدم الأخرى قليلا، ويضع هذا الوضع مزيدا من الضغط على الجانب الداخلي لقدمك، ما يؤدي في النهاية إلى ألم في القدم والكاحل وأسفل الظهر».



وأضافت الطبيبة أن الحل لذلك هو تركيزنا على اتخاذ وضعية أكثر نشاطا مثل إشراك عضلات الساق والقدم أثناء الوقوف من دون رفع القدمين عن الأرض، إذ يمكن أن يساعد في توزيع وزنك بشكل متساو ومحاذاة مفاصلك.



من جهتها تقول فيكتوريا ليون، إنه عندما نقف لأوقات طويلة من الزمن، فإننا نمدد ونطيل عضلات الفخذ، ويمكن أن يؤدي شد هذه العضلات إلى الشعور بالتعب والإرهاق. وشبهت ليون الأمر كما لو أنك تقوم بمد ذراعيك إلى الأمام مباشرة، تخيل الألم الذي ستشعر به، هو تماما ما يحدث عن ترك الساقين متوقفتين لفترة طويلة، ولذلك عليك المشي أو الجري حتى تنثني عضلاتك وتمتد في كل خطوة، وفيما يلي بعض الطرق والتكتيكات التي يمكنك اتباعها للمساعدة في جعل وقوفك أكثر راحة وأقل ألما:



خذ فواصل من الحركة - نقل ثقل وزنك - اختر الحذاء المناسب - ابتعد عن هاتفك الذكي لإبعاد آلام كتفيك - جرب تمرين One Stretch الذي قد ساعد في منع آلام أسفل الظهر أو تقليلها. ولأدائه قف مباعدا بين قدميك بعرض الكتفين. وضع يديك على أسفل ظهرك، مع توجيه أصابعك لأسفل. ثم قم بالشهيق ثم الزفير لمدة ثلاث ثوان، بينما تتمدد بلطف للخلف مع محاولة عدم ثني ركبتيك، استخدم يديك للحصول على الدعم وأنت تعود إلى وضع الوقوف المحايد، وكرر الأمر عدة مرات.

عن «عربي بوست»

