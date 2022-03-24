محمد الجلاهمة



واصل قطاع الأمن الجنائي ملاحقة تجار المواد المخدرة بأنواعها، فبعد ساعات محدودة من ضبط 4 متسللين كانوا بصدد ضخ 260 كيلو غرام على مقربة من جزيرة كبر، وأيضا عقب ضبط مواطن بحوزته 2 كيلو من الماريغوانا وكمية من المشروبات الروحية في منطقة صباح الناصر، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العقيد النشط محمد قبازرد من ضبط وافد آسيوي كانت بحوزته كمية من مخدر الشبو والهيروين قدرت بـ 1250 غراما.



وكانت معلومات وردت الى رجال المكافحة عن اتجار وافد آسيوي في المواد المخدرة، ليتم التواصل معه واستدراجه لشراء كمية من المواد المخدرة «الشبو». وبالتواصل مع النيابة العامة صدر أمر بضبط التاجر وتفتيش منزله، حيث جرى ضبطه وبالانتقال إلى غرفته عثر فيها على كيلو من مخدر الشبو، الى جانب ربع كيلو من الهيروين.