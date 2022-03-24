محمد الجلاهمة



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها امس اطلقت وزارة الداخلية سراح عدد من نزلاء السجن المركزي بالتزامن مع مناسبة الاحتفالات الوطنية.



وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية في هذا الخصوص: تزامنا مع الأعياد الوطنية في البلاد وتنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد، ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وللمرسوم الأميري رقم 76 لسنة 2022 بتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، قام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام امس الاربعاء الموافق 23/3/2022 بإشراف وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع اللواء طلال معرفي ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ناصر اليحيى، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالوكالة العقيد نايف الكندري، بتنفيذ المكرمة الأميرية لمن شملهم العفو الأميري والبالغ عددهم 595 نزيلا، سواء بالإفراج الفوري او تخفيض العقوبة او رفع سابقة الإبعاد.



وتأتي هذه المبادرة السامية بعد التعاون والتنسيق المثمر والبناء الذي تم بين الديوان الاميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية في سرعة الانتهاء بالإفراج عن السجناء الذين يقضون مدة عقوبتهم داخل السجن بحسن السير والسلوك، حتى يعودوا اعضاء صالحين للانخراط في المجتمع.



الى ذلك، قال مصدر امني ان عدد من اطلق سراحهم فوريا 70 مواطنا و130 وافدا احيلوا الى الابعاد الاداري، وهناك 395 نزيلا استفادوا من المكرمة باسقاط غرامات وتخفيض مدة العقوبة ورفع سابقة الابعاد.