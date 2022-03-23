أمام " ديوان الخدمة " عمل كبير لبلورة تقرير شامل حول تنفيذ القرار في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية



مريم بندق

شددت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ، على ان قرارات مجلس الخدمة المدنية أثمرت تكويت التخصصات التي يتوافر فيها مواطنون بنسبة 100% ، وبحلول اغسطس المقبل لن يكون في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية وافد واحد في تخصص يوجد فيه مواطن على قائمة انتظار التوظيف الحكومي.

وأوضحت المصادر انه لم يتم التراجع عن النسب المقررة لقرارات مجلس الخدمة المدنية في كل تخصص وتم تطبيقها على مستوى الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية نصا.

واستدركت المصادر قائلة : وتتدرج هذه النسبة تنازلياً في بعض التخصصات الاخرى التي يقل فيها العنصر الوطني مثل تخصصات الاطباء والمعلمين ، حيث تم وضع خطط البعثات (الدراسة الخارجية والمحلية) لتوفير الكوادر الوطنية التي تسد النقص الحالي في بعض التخصصات.