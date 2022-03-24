أعلن بنك برقان عن إطلاق منصة خدمات إدارة النقد الإلكترونية استكمالا لجهوده في توسيع نطاق حلوله المالية الرقمية لقطاع الشركات والمؤسسات، حيث تعتبر هذه المنصة خطوة إضافية في تطوير استراتيجية البنك في دعم الأعمال والشركات بإيجاد الحلول الرقمية المناسبة لإدارة شؤونها المالية بشكل يتسم بكفاءة أعلى وسهولة وسرعة أكبر.



وقال البنك في بيان صحافي انه أصبح بإمكان عملاء بنك برقان من قطاع الشركات والمؤسسات الآن الوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام توفر لهم رؤية شاملة وتحكما كاملا في حساباتهم على مدار الساعة ومن أي مكان.



وقد صممت هذه المنصة لمساعدتهم على إنجاز المعاملات النقدية عبر الإنترنت، وإدارة أعمالهم المصرفية وفق أعلى معايير الأمن السيبراني لضمان حماية معلوماتهم المصرفية والبيانات الخاصة بهم.



ومن ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها منصة خدمات إدارة النقد الإلكترونية لمستخدميها إمكانية متابعة الحسابات والعمليات التجارية بسهولة سواء لحسابات بنك برقان أو غيرها من الحسابات، كما تمكنهم من إدارة تدفقاتهم النقدية، وعرض تفاصيل الإيداع والقروض وتتبعها، وتسوية معاملات بطاقات الائتمان بالإضافة إلى الحصول على تقارير مفصلة لمتابعة الوضع المالي للشركة.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مدراء الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان فاضل عبدالله: «منصة خدمات إدارة النقد الإلكترونية هي الحل الشامل والرائد في القطاع المصرفي الكويتي مصمم خصيصا لعملاء بنك برقان من الشركات. ويواصل البنك تعزيز ريادته في هذا المجال عبر طرح خدمات وتسهيلات جديدة ومبتكرة تساعد عملاء هذه الشريحة على تسريع عجلة التدفق المالي لأعمالهم، وتحسين مستوى المراقبة المالية وتسهيل الوصول إلى حساباتهم. وينعكس هذا بالتالي إيجابا على نجاح أعمال هذه الشركات ونموها».



من جانبه، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان دينيز جنكيز: «نسعى دائما إلى توفير خدمات مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية لضمان تجربة مصرفية مميزة للعملاء. لذلك تعتبر منصة خدمات إدارة النقد الإلكترونية وسيلة رائدة وفعالة توفر لشريحة الشركات والأعمال خدمات رقمية، سريعة وسلسة، بمعايير أمان عالية تتلاءم مع احتياجاتهم وتوفر الوقت والجهد من خلال ضمان السرعة والفعالية في إنجاز الأعمال».