الشركة حدّثت نموذج وإستراتيجية أعمالها لتلبية النمو الهائل بالاتصالات الرقمية

مزيد الحربي: إستراتيجية «stc» للتحول الرقمي كانت عاملاً رئيسياً في نجاحاتها



مصطفى صالح



عقدت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية أمس، وذلك بمقر الشركة الرئيسي في مجمع أولمبيا (البرج الغربي)، حيث بلغت نسبة النصاب 77.2% من إجمالي عدد المساهمين، وتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية افتراضيا باستخدام المنصة الإلكترونية للشركة الكويتية للمقاصة.



وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 60% أرباحا نقدية من إجمالي رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021، بواقع 60 فلسا للسهم الواحد للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس 21 أبريل 2022، وسيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022.



توزيعات المنحة



كما وافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 852.36 مليون سهم جديد توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجل الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس 21 أبريل 2022، كل منهم بنسبة ما يملكه وبواقع سهم عن كل سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 49.93 مليون دينار من حساب الأرباح المرحلة.



كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمركز المالي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وعلى تقرير لجنة التدقيق وتقرير حوكمة الشركات الذي يشمل تقرير المكافآت والرواتب والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إلى جانب الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال الأخرى.



هذا، وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 49.93 مليون دينار، إلى مبلغ وقدره 99.87 مليون دينار، والمترتبة على توزيع أسهم المنحة.



إنجازات عديدة



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: «كان عام 2021 حافلا بالإنجازات التشغيلية والمالية التي حققتها الشركة بالرغم من بيئة العمل الصعبة التي فرضتها أزمة كورونا على سوق الاتصالات الكويتي، والذي بدوره أثبت صموده ومرونته في التصدي للمخاطر الاقتصادية».



وأضاف: «حرصت stc على تحديث نموذج واستراتيجية أعمالها لتلبية النمو المستمر والهائل في خدمات الاتصالات الرقمية، عبر تقديم حلول تقنية متكاملة وحلول لقاعدة بيانات الشركات والتي من شأنها تمكين ودعم عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي جراء أزمة كورونا، والذي سيؤدي إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي مع التطلع لتحقيق أداء مميز بالفترات المقبلة».



وأشار عبدالرحمن إلى أنه على الرغم من استمرار التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الحالية جراء جائحة كورونا على مستوى العالم في معظم القطاعات، فإن الشركة متفائلة بشأن مستقبل الأعمال، ولهذا تسعى دوما نحو التجدد والابتكار في كل ما تقدمه للعملاء، وتوسيع وتطوير قنوات التواصل السهلة والميسرة لتوفير خدمة أفضل وأسرع لإثراء تجربتهم.



وتابع بالقول: «اعتمدت stc بشكل كبير توفير حلول رقمية وتقنية متكاملة ومتطورة ومبتكرة للأفراد والشركات على حد سواء، حيث تمكنت من تحقيق هذه النتائج من خلال اعتماد نموذج تشغيلي مرن بالإضافة إلى مرونتها بتطبيق استراتيجية الشركة للتحول الرقمي وتقديم حلول تقنية متكاملة بما يخدم توجهات حكومة الكويت فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي للأفراد والشركات».



وفيما يخص المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2021، قال عبدالرحمن: «بلغ إجمالي موجودات الشركة 393.8 مليون دينار بنهاية عام 2021، وارتفع إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنسبة 7% لتصل إلى 237.2 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».



وتعليقا على توصية توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعام 2021، أوضح بالقول: «تعتبر هذه التوزيعات من الأعلى في المنطقة في ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا والتحفظ على مستويات السيولة النقدية، إلا أن stc أثبتت قدرتها من خلال الحفاظ على تدفقات نقدية نتيجة نموذج الأعمال الناجح والتخطيط المالي الذي يضمن تحقيق عوائد ونتائج مالية جيدة تمكن الشركة من توزيع أرباح سنوية بشكل مستدام والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة الكرام».



عام استثنائي



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد الحربي: «كان عام 2021 استثنائيا بكل المعايير بفضل استراتيجية الشركة المتجددة وتفاني موظفيها لتقديم ما هو أفضل دائما لتحقيق أهداف الشركة المرجوة وتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات وخلق قيمة مضافة وعوائد أفضل للمساهمين الكرام».



وأوضح الحربي ان استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها stc ونفذتها على مدى السنوات الماضية، كانت عاملا رئيسيا من عوامل النجاح التي ساعدت الشركة في إسهاماتها العديدة في الاقتصاد المحلي والمبادرات الحكومية والطلب المتزايد على الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف بالقول: «بالإضافة إلى إنجازاتنا العديدة الناجحة التي تعكس مكانة الشركة كرائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية، حققت stc هذا العام إنجازا كبيرا تجسد بالحصول على موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق شبكة اتصالات متنقلة افتراضية (MVNO)، الأولى من نوعها في الكويت، حيث حصلت على رخصة لإطلاق المشغل الافتراضي فيرجن موبايل الكويت بالتعاون مع شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا».



وتابع: «من خلال هذا الترخيص سيتسنى لفيرجن موبايل الكويت من العمل باستخدام شبكة الاتصالات اللاسلكية لشركة stc، بصفتها المزود لتلك الخدمة للمشغل الافتراضي فيرجن موبايل الكويت، والذي من شأنه تقديم باقات الدفع المسبق للمستهلكين، مما يجعلها أول شركة تقدم خدمة اتصالات رقمية بالكامل في البلاد».



وأوضح الحربي أنه انسجاما مع استراتيجية الشركة التي ترتكز على توسيع نطاق الأنشطة والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية والحلول المعلوماتية المتطورة في مجال الاتصالات المتكاملة والحلول المتقدمة، تقوم شركة stc حاليا باستكمال عملية استحواذها على كامل رأسمال شركة البوابة الإلكترونية القابضة وشركاتها التابعة. وأضاف بالقول: «من شأن هذا الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية، إحدى أبرز الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيز قدراتنا الداخلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تماشيا مع التطورات الرقمية العالمية السريعة التي شهدناها مؤخرا».



وتعليقا على النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، قال: «تمكنت stc من تحقيق نتائج مالية جيدة تلبي طموحات مساهمي الشركة في ظل الأوضاع الراهنة والمنافسة الشديدة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 296.3 مليون دينار في 2021 بنسبة نمو 4.6% مقارنة بـ 283.2 مليون دينار في العام السابق».



الخدمات الذكية



ولفت الحربي إلى أن سبب ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام الماضي يعود إلى الخدمات والباقات الذكية التي تلبي حاجات معظم شرائح العملاء الأفراد، بالإضافة إلى نمو قطاع الأعمال بفضل تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتقديم حلول تقنية متكاملة للشركات الخاصة والقطاعات الحكومية.



وأضاف: «أثمرت هذه النتائج نمو الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.5%، حيث بلغ 79.6 مليون دينار في عام 2021 مقارنة بـ 73.4 مليون دينار خلال عام 2020، في حين بلغ هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 27% خلال عام 2021 مقارنة بـ 26% في العام السابق».



قدرات تنافسية عالية



قال الحربي ان شركة stc تعمل على تفعيل سياسة متوازنة لكفاءة مستوى التكاليف وذلك للوصول إلى أفضل النتائج وتعزيز الربحية عبر اعتماد خطط مالية فعالة على صعيد النفقات التشغيلية والرأسمالية، حيث تمكنت الشركة من هيكلة النفقات الرأسمالية، لاسيما بعد الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الحالية لضمان سيولة التدفقات النقدية في ظل الظروف الراهنة. وأضاف: «عكست النتائج المالية لشركة stc لنهاية عام 2021 قدرتها على المنافسة، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصالات من حيث حصتها السوقية من حجم الإيرادات في قطاع الاتصالات الكويتي بنسبة تصل إلى نحو 36%».



إطلاق خدمات «FULL 5G» حصرياً لأول مرة بالكويت



قال مزيد الحربي ان استراتيجية «stc» للتحول الرقمي تركز على دفع أعمالها إلى مجالات جديدة من النمو المستدام، عبر سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات عملائها في ظل أزمة كورونا والمتطلبات التي نتجت عنها، فضلا عن دعم الأعمال من خلال البنية التحتية المتطورة للشركة بأفضل وأوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس 5G.



وأوضح أن الشركة أطلقت الترقية الأحدث FULL 5G حصريا لأول مرة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تكنولوجيا الاتصال المستقلة SA لنرتقي بتجربة شبكات الجيل الخامس 5G إلى مستوى جديد من السرعات الاستثنائية والتغطية المحسنة.