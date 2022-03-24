البنك يواصل دعم كل المبادرات التي تهدف إلى إعداد جيل يتميز بالإبداع والابتكار

البرنامج استمر لمدة 3 أشهر بمشاركة 33 متدرباً بمواقع تدريب مختلفة في «الوطني»



اختتمت فعاليات برنامج «تمكن» لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية، والذي عقد للعام الثالث على التوالي برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني وبتنظيم من شركة «Creative Confidence».



حضر حفل ختام البرنامج نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق، والمدير العام للموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان.



وخلال الحفل الذي أقيم في مقر البنك الرئيسي، عقدت جلسة نقاشية استمعت خلالها الإدارة التنفيذية للبنك إلى عرض قدمه المتدربون لمشاريع تخرجهم المتميزة والتي حملت أفكارا ورؤى إبداعية.



تجربة مبتكرة



وعلى مدى ثلاثة أشهر استضاف البنك المتدربين البالغ عددهم نحو 33 متدربا في مواقع تدريب مختلفة بمقره الرئيسي ابتداء من 18 يناير ولغاية 23 مارس 2022، حيث قدم البنك للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم وتسهم في تأهيلهم وترفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل.



وطوال مدة البرنامج تم تأهيل المتدربين وصقل مهاراتهم لسوق العمل الحقيقي، حيث شكل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الذين يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم لأعمالهم الخاصة، وذلك بسبب تطوير المهارات المطلوبة، إضافة إلى الخبرات.



وعمد البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، وإطلاق العنان لإبداعاتهم، حيث اعتمد البرنامج على نموذج التعليم المدمج عبر الحضور الشخصي والتدريب عبر الإنترنت باستخدام المنصات الإلكترونية والأدوات التفاعلية للتعليم عن بعد، كما يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الإبداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار الحلول.



بوابة عبور



وعبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج وقدموا الشكر لبنك الكويت الوطني على دعمهم وتقديم خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل على نحو احترافي، وذلك بفضل ما يتمتع به البنك من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية.



وأكد المتدربون أنهم لمسوا تطورا كبيرا واكتسبوا معرفة تشكل قيمة مضافة لمسارهم المهني المستقبلي خلال الفترة التي عاصروها خلال هذا البرنامج، مؤكدين أنه تم صقل مهاراتهم على أكثر من جانب بالإضافة إلى شعورهم أن تمكن شكل لهم جسر وبوابة عبور من المرحلة الدراسية إلى المرحلة المهنية والانطلاق صوب الحياة العملية.



نجاح لافت



وعلى هامش ختام البرنامج عبرت سمية الجاسم مؤسسة شركة Creative Confidence، عن الفخر بالتعاون مع بنك الكويت الوطني والذي يعد أعرق مؤسسة مالية في الكويت في تنظيم واحتضان برنامج «تمكن».



وشهد برنامج تمكن في نسخته الثالثة نجاحا وإقبالا كبيرا وهو ما تعكسه طلبات المشاركة وبلوغ عدد المتقدمين إلى نحو 550 متقدما، وتم إجراء ما يقارب 150 مقابلة شخصية ليتم بعد ذلك زيادة عدد المتدربين حاليا في إلى 33 متدربا بالإضافة إلى تطوير منهجية وتصميم المواد تعليمية عبر استضافة خبراء عالميين وإقامة ورش عمل، وذلك بهدف تحفيز الطاقات الإبداعية للمتدربين.



وتعد Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في تحفيز الابتكار والإبداع، وتوفر تجارب تدريبية عملية لكل القطاعات.



جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يدعم مختلف المبادرات الاجتماعية التي تتوافق مع خطة التنمية الوطنية للكويت والتي من بينها تمكين الشباب وتعزيز التعليم إيمانا من البنك بأن الشباب هم ثروة الكويت الحقيقة وأساس تنمية البلاد.