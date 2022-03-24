استقبل وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.خليفة الفريج وفدا سعوديا من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الماء والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء والماء، للاطلاع على مشروع العدادات الذكية في الكويت والاستفادة من التجربة السعودية في هذا الشأن، وذلك انطلاقا من التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ونظيرتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجالات الكهرباء والماء.



وسيمكث الوفد لمدة يومين لعرض التجربة السعودية لتركيب العدادات الذكية والتحديات التي واجهتهم بالمشروع ونقل التجربة للكويت.



إذ تحرص الوزارة على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ومن المقرر أن يزور الوفد ورشة فحص واختبار العدادات الذكية، وسيعرض الوفد السعودي تجربته في تركيب العدادات الذكية والخطط المستقبلية الخاصة باستبدال العدادات الميكانيكية بأخرى ذكية على مستوى مناطق المملكة.



ويضم وفد الوزارة الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء م.أحمد الرشيدي ومديري القطاع.