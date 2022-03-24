انطلقت بطولة الخليج للشراع التي تنظمها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي بداية من أمس وتستمر حتى 26 الجاري في شاطئ المسيلة وبمشاركة 5 منتخبات من دول «التعاون».



وقال رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري أحمد الفيلكاوي، إن البطولة تتكون من 5 فئات بمشاركة نحو 80 لاعبا ولاعبة من دول «التعاون». وأضاف أن اللجنة ستقيم يومي 25 و26 الجاري بطولة مماثلة لرياضة التجديف في الصالات (الآرجوميتر) في مقر النادي البحري بمشاركة ما لا يقل عن 200 لاعب ولاعبة.



وذكر أن اللجنة ستقيم يومي الجمعة والسبت المقبلين بطولة الكويت للكاياك في مقر اللجنة الكائن بشاطئ المسيلة، بينما سيقام الحفل الختامي ومراسم تتويج الفائزين في البطولات الثلاث بمقر النادي في السالمية.