أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية للموسم 2021/2022 بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمباشرة عملها بإزالة المخيمات الربيعية المخالفة مع انتهاء موسم التخييم في 15 مارس الجاري. وأوضحت اللجنة المختصة أنه فور انتهاء موسم التخييم في 15 الجاري قامت الفرق الرقابية بملاحقة أصحاب المخيمات المخالفة بتسجيل مخالفات ضدهم، داعية أصحابها لإزالتها فورا قبل أن تطولها آليات البلدية تجنبا للمخالفة مع ضرورة الحفاظ على النظافة العامة لموقع المخيم بعد إزالته وإعادته إلى ما كان عليه للمحافظة على البيئة البرية. وأشارت إلى أن الفرق الرقابية بمحافظتي الجهراء والأحمدي قامت بإزالة 197 مخيما مخالفا ببر الجهراء والأحمدي منذ انتهاء فترة التخييم الربيعي، مبينة انه قد تمت إزالة 126 مخيما ببر الأحمدي، فضلا عن إزالة 71 مخيما مخالفا ببر الجهراء.