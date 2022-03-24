في إطار الجهود التي تبذلها إدارة شؤون البيئة ببلدية الكويت لنشر الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين، وبمبادرة متميزة بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم المياه شاركت الإدارة جمعية الأيادي الخضراء والمدرسة الأهلية للبنات بالفروانية زراعة 3 أنواع في الأحواض المائية التي تساهم في تقليل استهلاك المياه وزراعتها بالطريقة التقليدية، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في المناطق والمدن في قضايا البيئة والزراعة. وفي هذا السياق، أوضحت مراقبة البيئة والتوعية بإدارة شؤون البيئة م.رجاء الصفار أن زراعة الأحواض المائية بمنطقة المسايل تأتي تكملة لمبادرة زراعة الأحواض المائية من خلال المسؤولية والمشاركة المجتمعية في قضايا البيئة والزراعة من خلال ترشيد استخدام المياه التي تتم في الزراعة التقليدية، مشيرة إلى أنه تتم زراعة «كف مريم» و«الصفصاف» و«السدرة»، وتتم متابعة الأحواض المائية كل شهر ومقارنتها بالزراعة التقليدية.