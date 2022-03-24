أعلنت شركة زين عن شراكـتــها الاستراتيجيــة لبرنامج SpeakUp Kuwait الأول من نوعه في البلاد، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية ومهارات الإلقاء لدى الشباب، واستضافته الشركة في منصة زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ على مدار شهر ونصف الشهر.



وذكرت الشركة في بيان صحافي، أن دعمها لهذا البرنامج الفريد من نوعه جاء تماشيا مع استراتيجيتها المتكاملة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والتي ترتكز على المشاركة الفعالة في العديد من القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والشباب وريادة الأعمال، حيث تحرص زين على تقديم الدعم لكل جهة تتبنى الشباب وتعمل على صقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم إلى دخول سوق العمل والإسهام في تعزيز المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.



وبينـــت زيـــن أنهــا استضافت ورش العمل والندوات الخاصة ببرنامج SpeakUp Kuwait في منصة زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ على مدار شهر ونصف، حيث شارك فيها نخبة من المتحدثين والمتخصصين والأكاديميين والشخصيات الإعلامية، والذين شاركوا خبراتهم مع المشاركين بهدف تعزيز قدراتهم الإدارية وصقل مهارات الإلقاء.



وأضافت الشركة أن الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي قد شارك في لجنة التحكيم التي اختارت المتأهلين النهائيين، حيث قام الخشتي أيضا بالمشاركة في تكريم الفائزين النهائيين خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر دار الآثار الإسلامية بمركز اليرموك الثقافي، والذي شهد استعراض كل مشارك لخطابه النهائي أمام الجمهور.