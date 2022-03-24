بيروت ـ ناجي شربل ووكالات



تبحث السعودية عن فوز على الصين في الشارقة لضمان تأهلها إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم والمشاركة للمرة السادسة في تاريخها بالحدث العالمي، فيما تبدو الإمارات قريبة من حجز بطاقة ملحق قاري عندما تلاقي العراق في الرياض اليوم ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية. ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى قطر 2022، فيما يتواجه ثالثا المجموعتان والفائز بينهما يلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية لحجز بطاقة المونديال. وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنتا التأهل عن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية، انحصر الصراع على بطاقتي التأهل المباشر بين السعودية المتصدرة، ومن خلفها اليابان وأستراليا. ويتصدر المنتخب السعودي (19 نقطة) بفارق نقطة عن اليابان وأربع عن أستراليا، وهو يلاقي الصين وصيفة القاع اليوم. وفيما ستحجز السعودية بطاقة العبور المونديالية بحال فوزها على الصين، قد تضمن أيضا تأهلها الى النهائيات للمرة الثانية تواليا حتى قبل أن يركل لاعبوها الكرة، في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا في مباراة تنطلق قبل نحو 6 ساعات من مباراة «الصقور الخضر». وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة عينها، تلعب فيتنام الأخيرة مع عمان الرابعة (8) والتي فقدت آمالها بالتأهل. في المجموعة الأولى، وبعد حسم إيران (22) وكوريا الجنوبية (20) بطاقتي التأهل المباشرتين ويلتقيان معا في سيئول للتبارز على الصدارة، تنحصر المنافسة على مركز ثالث مؤهل لخوض الملحق. تبدو الإمارات (9 نقاط) التي لم تفز في أول أربع مباريات الأوفر حظا، خصوصا أن مباراتها مع العراق الخامس (5) نقلت من بغداد لأسباب أمنية إلى العاصمة السعودية (الرياض). ويتطلع المنتخب اللبناني إلى تجديد فوزه على ضيفه السوري وتحقيق فوزه الثاني في تصفيات الدور الآسيوي الحاسم عندما يلعب في الثانية بعد ظهر اليوم على ملعب صيدا البلدي، في المرحلة قبل الأخيرة من ختام هذه التصفيات، إذ يسعى المدير الفني التشيكي إيفان هاشيك الى قيادة «الأرز» الى فوزه الأول على أرضه، بعدما حقق المنتخب 6 نقاط بينها 5 خارج القواعد بتعادلين مع الإمارات والعراق وفوز على 3-2 الى جانب تعادل في صيدا أمام العراق، بعد 3 خسارات أمام إيران والإمارات وكوريا الجنوبية.