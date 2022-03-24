القاهرة - سامي عبدالفتاح



24 ساعة تفصل بين الحلم الكروي المصري الكبير بخطوة أولى نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة، وذلك عندما يخوض غدا مباراة الذهاب في ستاد القاهرة أمام منتخب السنغال (بطل أفريقيا)، على أمل تحقيق فوز مريح قبل مباراة الإياب في 29 الجاري بداكار. وقد اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على مشاركة قائد المنتخب محمد صلاح في المباراة بعد أن استكمل برنامجه التأهيلي، إذ اشتكى من آلام عضلية منعته من المشاركة مع ليفربول أمام نوتنغهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل حضوره إلى القاهرة.



وفي إطار دعم الفريق معنويا قبل المواجهة المرتقبة، حرص وزير الرياضة أشرف صبحي على حضور مران الفريق والتحدث مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي، كما تحدث صلاح وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد لتحقيق هدف التأهل للمونديال.



إلى ذلك، أعلن «فيفا» اختيار الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة المباراة، يعاونه مواطنه أوليفر سافاري والقمري سليمان أمل الدين، والمالي بابو تراوري كحكم رابع، فيما يتواجد الإيطالي ماركو دي بيلو لتولي مسؤولية حكم تقنية الفيديو، على أن يعاونه الجنوب أفريقي كيلفين جيروم.