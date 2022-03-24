جدد سفيرنا لدى السعودية الشيخ علي الخالد حرص الكويت وسعيها الدائم إلى تحقيق السلام في اليمن ليعيش في سلام واستقرار، مؤكدا أهمية مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليجي لاستضافة مشاورات يمنية ـ يمنية في الرياض خلال الفترة من 29 الجاري حتى السابع من أبريل المقبل.



وشدد السفير الخالد في تصريح لـ «كونا» على أهمية هذه المبادرة، مؤكدا انها تؤكد دعم واهتمام دول المجلس بتحقيق السلام في اليمن والتركيز على مرحلة الإعمار والبناء والتطور بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.



وقال إن الكويت حريصة على تحقيق الامن والاستقرار في اليمن، مشيرا الى استضافتها للحوار اليمني عام 2016 ودعمها لاتفاق الرياض.



ولفت الى لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي د. نايف الحجرف مع سفراء دول مجلس التعاون وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى اليمن والذي اكد خلاله ان المشاورات تعد فرصة ثمينة لإنهاء الصراع في اليمن والبدء في تحقيق التنمية بما يخدم مصلحة الشعب اليمني كاملا.