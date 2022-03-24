أعلن المتحدث الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونيـــة (سهل) يوسف كاظم عن طرح 3 خدمات إلكترونية جديدة من قبل بنك الائتمان الكويتي عبر التطبيق ترفع عدد الخدمات المقدمة من قبل البنك داخل التطبيق إلى 12 خدمة إلكترونية.



وأوضح كاظم أن الخدمات الثلاث الجديدة التي تمت إضافتها من بنك الائتمان في قائمة (الخدمات) في تطبيق (سهل) الحكومي للخدمات الإلكترونية هي خدمة طلب منحة إعاقة وهي احدى الخدمات الذكية الجديدة التي قام بنك الائتمان بتفعيلها مؤخرا، إلى جانب خدمة تسجيل الآيبان الخاص بالحساب البنكي للعميل علاوة على خدمة طلب شهادة لمن يهمه الأمر لغير عملاء البنك.