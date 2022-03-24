عبدالعزيز الشايع: بنك بوبيان في المرتبة الثالثة على مستوى البنوك المحلية من حيث حجم الأصول والحصة السوقية

7.4 مليارات دينار أصول البنك بنمو 14%.. و5.6 مليارات ودائع العملاء و5.5 مليارات محفظة التمويل

عادل الماجد: قمة أولوياتنا هي أن نكون على استعداد لخدمة عملائنا على مدار الساعة وفق أحدث المنتجات والخدمات الرقمية

بنك بوبيان استمر في تسريع رقمنة كل عملياته بما يعزز متانة وسلامة الأعمال والقدرة على تلبية النمو الكبير في العمليات



أكد رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله الشايع سعي البنك الدائم لتحقيق نمو متصاعد في المؤشرات المالية والحصص السوقية وبما يحقق الفائدة لجميع المساهمين إلى جانب التركيز على خدمة العملاء وتطوير موارد البنك البشرية.



وقال الشايع في كلمته أمام الجمعية العمومية للبنك التي انعقدت بنسبة 82.3% ان البنك مع نهاية العام الماضي 2021 حقق أرباحا صافية بلغت 48.5 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 41% وربحية للسهم بلغت 13.57 فلسا في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بلغت قيمتها 50.8 مليون دينار.



وأضاف «شهدت جميع مؤشرات البنك الرئيسية نموا ملحوظا في عام 2021، فارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة بنك بوبيان إلى 7.4 مليارات دينار، بنسبة نمو بلغت 14%، وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 100.5 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 8% عن العام السابق، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 5.6 مليارات دينار، بنسبة نمو بلغت 10%، فيما بلغت محفظة التمويل 5.5 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 14%، وبلغت الإيرادات التشغيلية 188 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 12%.



أما على مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة في عام 2021 إلى نحو 11% مقارنة بنحو 10% في نهاية العام السابق، في حين ارتفعت حصته من تمويل الأفراد 14% مقارنة بنحو 13% في نهاية العام السابق، ليصبح بنك بوبيان الثالث على مستوى البنوك المحلية من حيث حجم الأصول والحصة السوقية.



ولفت الشايع إلى أنه وبناء على تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 7/2/2011 بضرورة قيام البنوك الكويتية بعرض كل الجزاءات مالية كانت أو غير مالية على الجمعية العامة، وذلك من باب تعزيز مبادئ الحوكمة السليمة والشفافية وبناء على ما تقدم، لم يتم توقيع أي جزاءات على مصرفنا خلال العام المنصرم 2021 من قبل الجهات الرقابية.



موافقة وانتخاب



وتم خلال الجمعية العمومية الموافقة على توزيع أرباح نقدية 5% وأسهم منحة 5% حيث يستحقها المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 06/04/2022، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 12/04/2022، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.



كما وافقت الجمعية العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار الجمعية بالنسب التي يقررها، ووافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من حوالي 318 مليون دينار الى نحو 373.8 مليون دينار من خلال أسهم المنحة (5%) واكتتاب المساهمين الخاص بزيادة رأس المال.



كما تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد للفترة 2022 إلى 2024 والذي تشكل من 11 عضوا هم ستة غير مستقلين وهم عبدالعزيز عبدالله الشايع وعادل عبدالوهاب الماجد وعدنان عبدالله العثمان وحازم علي المطيري ووليد مشاري الحمد ومحمد يوسف الصقر إلى جانب الأعضاء المستقلين وهم سيد عمران ووليد العياضي وعبدالله البدر وخالد المضف وعضو معين هو علي يوسف العوضي، وتم اختيار عبدالعزيز الشايع رئيسا وعادل الماجد نائبا للرئيس.



أول بنك إسلامي رقمي



وقال الشايع انه تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الحضور العالمي لبنك بوبيان والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، تمكن بنك بوبيان في عام 2020 من الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط في المملكة المتحدة، مما ساعده لاحقا في عام 2021 على إطلاق أول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن حمل اسم نومو Nomo Bank، ومن ثم أصبح لدى بنك بوبيان أذرع مصرفية تعمل كمنصة لتعزيز قاعدة العملاء من خلال التركيز على خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية.



وأضاف: يطمح البنك من خلال تجربة الاستحواذ والتوسع إلى أن يصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحول الخاصة بالبنك، من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.



الخدمات المصرفية



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «تظل قمة أولوياتنا هي الاستعداد لخدمة عملائنا، ولقد عززنا تواصلنا مع العملاء لضمان أن نكون على تواصل معهم من خلال كل السبل الممكنة، كما زدنا عدد الفروع وأعدنا تصميمها لخدمة عملائنا على مستوى البلاد، وعدلنا الإجراءات لضمان تجربة مصرفية أيسر وأسرع، وأكثر سلاسة لعملائنا».



وأضاف: «نتيجة لتركيزنا المتواصل على خدمة العملاء للتميز في كل منتج رقمي أو تقليدي وكل خدمة أو تعامل مع العملاء، لا يزال بنك بوبيان في الريادة بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية، إذ بلغ مستوى رضا العملاء عنه 98% ما أهلنا بقوة للحصول على جائزة «أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء» للعام الثاني عشر على التوالي من سيرفس هيرو.



وأوضح الماجد أنه خلال 2021 على وجه التحديد، تحولت مجموعة الخدمات الرقمية ذاتها إلى أن تصبح بمنزلة «مؤسسة موزعة على عدة مواقع جغرافية» في استجابة للتطورات الحاصلة، ما أدى إلى افتتاح مقار في مصر والهند، وتوسعة إمكانية الوصول إلى المواهب بشكل عالمي، وقد تطورت الخدمات الرقمية من قناة للخدمة الذاتية فقط إلى قناة خدمة مساعدة، بحيث أصبحت شريكا لا غنى عنه لعملية تحول الفروع.



قطاع الشركات.. حلول مميزة



وبالنسبة لقطاع الشركات قال الماجد: «يعد استقطاب الشركات في السوق المحلي بجميع قطاعاته أحد أهم أهداف بنك بوبيان، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والحلول المميزة التي تلبي كافة احتياجات عملاء الشركات كما تحرص مجموعة الشركات على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات بشكل رقمي متطور، ما يسهم في تدعيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، ومن ثم تعزيز الخدمات المصرفية، في حين تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بتشجيع دائم من بنك بوبيان، ما يسهم في تنمية أعمالهم من خلال تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية».



وخلال الأعوام الأخيرة سعت المجموعة إلى التحول الرقمي، وعززت جائحة كوفيد-19 من أهمية تقديم خدمات ومنتجات البنك بشكل رقمي متطور، كما حرصت المجموعة على التطور المستمر للجانب التقني والرقمي للخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للشركات المحلية من خلال إضافة خدمات متنوعة عبر الإنترنت وتطبيق بوبيان للشركات.



واستمر بنك بوبيان في تسريع رقمنة كل عملياته بما يعزز متانة وسلامة الأعمال والقدرة على تلبية النمو الكبير في عمليات البنك بكل كفاءة إلى جانب تأثيرات هذه الخطوات العملية في حماية البيئة وتحقيق الأهداف العالمية في التنمية المستدامة.



وقال الماجد تعليقا على ذلك «إن أكثر ما ميز بوبيان أنه على الرغم من ارتفاع قاعدة عملائه وزيادتهم المستمرة إلا أن مستويات الخدمة لديه لم تنخفض أو تتأثر نتيجة هذه الزيادة التي دائما ما يقابلها تحديا جديدا للموظفين للحفاظ على نفس مستويات الخدمة».



وأضاف أن خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك لأنه معروف أن جميع البنوك لديها نفس المنتج ولكن التميز والإبداع يكون في الخدمة والكيفية التي يتم التعامل بها مع العملاء خاصة في الكويت التي يرتفع فيها مستوى توقعات العملاء.



وأشار الماجد إلى استمرار البنك في الاستحواذ على العديد من الجوائز خلال عام 2021 من بينها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس و3 جوائز هي أفضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات الرقمية والأفضل في الكويت والأفضل في الشرق الأوسط.



مسؤولية مجتمعية



لم يكن العام 2021 مختلفا عن سابقه من حيث حالة عدم الاستقرار التي سادت العالم والكويت نتيجة استمرار المخاوف والقلق من جائحة كوفيد-19 التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، حيث شهد عام 2021 تحولات بين الانفتاح في بداياته ثم الإغلاق الجزئي وأخيرا العودة للحياة الطبيعية نتيجة لتطعيم معظم سكان الكويت.



ومثل العام المنصرم علامة فارقة في استمرار بنك بوبيان في الاضطلاع بدوره الاجتماعي من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه محليا فيما قدمه للمجتمع مؤكدا ريادته للمسؤولية الاجتماعية في الكويت.



وفي عام 2021 أصدر بنك بوبيان تقريره الأول للاستدامة لسنة 2020 تحت عنوان (الاستدامة - جين موروث وقيمة أساسية) والذي يتناول مؤشرات الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تعتبر من الأمور الرئيسية لتقييم أداء ومكانة البنك محليا وإقليميا.



وخلال عام 2021 استمر بنك بوبيان في تسريع رقمنة كل عملياته بما يعزز متانة وسلامة الأعمال والقدرة على تلبية النمو الكبير في عمليات البنك بكل كفاءة إلى جانب تأثيرات هذه الخطوات العملية في حماية البيئة وتحقيق الأهداف العالمية في التنمية المستدامة التي تعتبر ركنا أساسيا في استراتيجية البنك والتي يعتبر الحفاظ على البيئة وتقليل نسبة الانبعاثات الإلكترونية والمخلفات الورقية جزءا رئيسيا فيها.



ومن هذا المنطلق، تعاون البنك مع إحدى الشركات المحلية لتزويد البنك بنظام متكامل للبيئة اللاورقية وتقليل تكلفة الطباعة والأرشفة التلقائية للمستند وتقليل تكلفة التشغيل ووقت معالجة المعاملة لتقديم خدمة سريعة وعصرية لعملاء بوبيان.



واستمر بوبيان في تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات لتكون عاملا أساسيا في تمكين البنك من تحقيق أهدافه المستقبلية الطموحة بما يعود على العملاء بالخدمة الأفضل التي يستحقونها، مضيفا أن البنك ومن منطلق مسؤوليته الاجتماعية قام بتقديم ورش عمل لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة تتعلق بتعزيز الكفاءة والفاعلية وإدارة التغيير.



حملة «لنكن على دراية»



وخلال عام 2021 ساند بنك بوبيان حملة (لنكن على دراية) انطلاقا من أهمية الدور الذي تؤديه البنوك المحلية للتوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، انطلاقا من حرص بوبيان على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم لاسيما في ظل زيادة التحديات التي تواجهها البنوك نتيجة التطورات التي يشهدها العالم على كل المستويات، وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في تعزيز الثقافة والوعي المصرفي.



وتضمن ذلك العديد من الرسائل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الفيديوهات التي تسهم في تعزيز درجة الوعي لدى العملاء، إلى جانب الأخبار الصحفية والتقارير المختلفة، مع إشراك الحملة في العديد من فعاليات البنك.



حوكمة رشيدة



يلتزم بنك بوبيان باتباع إطار عمل سليم وفعال للحوكمة من خلال تطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر الرصينة التي يعتمد عليها البنك في كافة تعاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، حيث يتابع البنك بنجاح تحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات بنك الكويت المركزي وبإجراءات الحوكمة المرتبطة بالقطاع المصرفي. وقد اختار البنك عضوين مستقلين لمجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وبعد تعديل النظام الأساسي بشأن اختيار أربعة أعضاء مستقلين على الأقل للبنك في 2021. وبناء على ذلك، تم تطبيق متطلبات بنك الكويت المركزي والحوكمة الرشيدة بشأن اختيار الأعضاء المستقلين خلال عام 2022 وفقا لما هو مذكور.



شكر وتقدير



واختتم الشايع كلمته في الجمعية العمومية قائلا «يسرني أن أرفع، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع العاملين في بنك بوبيان، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير الكويت المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، على كل ما يقومون به من أجل رفعة وتطور بلدنا الحبيب، وتحقيق الأمن والأمان لجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة».



وأضاف: كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين في بنك الكويت المركزي، وفي مقدمتهم المحافظ د.محمد الهاشل الذي لم يدخر جهدا في اتخاذ ما يراه مناسبا لدعم تطوير وسلامة النظام المصرفي الكويتي. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع مساهمي البنك وعملائه الكرام الذين كانوا دائما العامل الرئيسي وراء نجاحنا بدعمهم لنا في مواجهة التحديات.



كما توجه بالشكر إلى جميع أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك على جهودهم الكبيرة كما أتقدم بالشكر كذلك لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على تعاونهم والتزامهم وحرصهم على دعم البنك وما يصب في مصلحته ومصلحة مساهميه.



موارد بشرية شابة وطموحة



يولي بنك بوبيان اهتماما خاصا بموارده البشرية ضمن إستراتيجية عمله كبنك عصري يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال فريق إداري شاب، حيث يتميز البنك بإعطاء الشباب دورا قياديا مميزا، لاسيما مع تسخير كل الإمكانات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصا مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تجعل خبراتهم كبيرة مقارنة بأعمارهم.



ونجح البنك خلال العام الماضي في المحافظة على معدلات العمالة الوطنية والتي تقترب حاليا من 80% والتي هي الأعلى ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب، بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي، حيث أضحى البنك نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.



الاستمرار على قمة الخدمات الرقمية



على مدار السنوات الأخيرة تمكن بوبيان من الاستحواذ على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية مدعوما بالإستراتيجية المتميزة التي وضعها البنك لجذب العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية وتقديم أحدث الخدمات لهم وكذلك في نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكل قنواتها سواء عبر الانترنت أو الهواتف الذكية.



وخلال العام الماضي كان لبوبيان السبق في التفوق الرقمي من خلال التوسع في خدمات حساب برايم للشباب الذي أضحى بنكا داخل بنك باستقلاليته الكاملة عن بوبيان إلى جانب إطلاقنا لأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن وهو Nomo Bank الذي يعتبر نتاجا لاستثمارات البنك في مجال الخدمات الرقمية.



واختتم بوبيان العام الماضي بتوقيع اتفاقية مهمة في ذات الإطار مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لإطلاق برنامج مسرعة بوبيان (Boubyan Accelerator) بهدف تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل أشكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق هذا البرنامج للشركات الناشئة في الكويت.