هادي العنزي



أجرى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الدولي مساعد ندا عملية جراحية لرتق غضروف الركبة الداخلي في ألمانيا، ويتوقع وصوله خلال الأيام المقبلة، على ان يباشر خلال الأيام العشرة المقبلة تدريبات استشفائية، تمهيدا لعودته إلى صفوف السماوي.



ويباشر السماوي تدريباته اليومية بقيادة المدرب محمد إبراهيم، وجهازه المعاون، تحضيرا للجولات المقبلة لدوري stc للدرجة الممتازة، ومن المستبعد إقامة مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي (FIFA DAY)، لغياب العديد من العناصر في الفريق، حيث يغيب المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو، والحارس نواف المنصور عن التدريبات اليومية لتواجدهما خارج البلاد، فيما ينتظم الحارس أحمد عادي، وحمد القلاف، وفواز عايض، ومبارك الفنيني، ومحمد الهويدي، ومهدي دشتي في معسكر منتخبنا الوطني الأول المقام حاليا في مالطا، والذي يمتد حتى 30 مارس الجاري.



ويحتل السالمية المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الأول كاظمة، بعد انتهاء الجولة الـ 14 للمسابقة.