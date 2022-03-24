هادي العنزي



تنطلق في الخامسة مساء اليوم البطولة الدولية الأولى لملاكمة للسيدات، على صالة اتحاد الملاكمة في ضاحية صباح السالم، وبمشاركة 32 ملاكمة من الكويت، السعودية، مصر، ألمانيا، نيجيريا، الأردن، وتونس.



وقد أجريت مراسم القرعة، والوزن مساء أمس لجميع اللاعبات، في الأوزان السبعة المختلفة المعتمدة في البطولة التي ترعاها اللجنة الأولمبية الكويتية، واتحاد الملاكمة، على أن تنطلق الأدوار التمهيدية اليوم، فيما تبدأ النزالات النهائية في الثالثة من عصر غد، وتشارك الكويت بسبع ملاكمات في البطولة.



من جانبها، شددت لاعبة منتخبنا الوطني للملاكمة نورة المطيري على جاهزية ملاكمات الكويت للمنافسة على الميداليات الذهبية، وقالت: «الروح المعنوية عالية، والجاهزية الفنية والبدنية وصلت لدرجة مرضية للجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب التونسي فتحي الموساوي، والمدرب محمد الحمراني».



وذكرت حاملة الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للسيدات نورة المطيري أن الملاكمات فضة العصفور، لطيفة بوعركي، موضي المزيعل، مها المطيري، إيمان المضف، وروان المسلم يأملن حصد الميداليات الذهبية خلال مشاركتهن الدولية الأولى، رغم صعوبة المنافسة المتوقعة.