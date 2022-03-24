رغم تسابق دور الأزياء إلى الاستغناء عن الفراء الطبيعي، لا تزال تعتمد الزغب (أو ريش الحيوانات) في عروض السترات الشتوية المنتفخة، ومع أن الحشوة الاصطناعية هي الغالبة في هذا النوع من الملابس المهمة في فصل البرد والأمطار، تشهد البدائل ازدهارا.



من أبرز ما يميز الريش أنه خفيف وعازل وله مفعول النفخ، وأشارت تقديرات المتخصصين في قطاع الريش إلى أن لذلك الذي يعود مصدره إلى الاوز والبط خصائص لا مثيل لها مقارنة بالمواد المشتقة من البترول التي لا تزال تستخدم في أكثر من 80% من الألحفة والسترات الشتوية الواقية من البرد في العالم. وباتت معظم ماركات الأزياء والملابس اليومية توفر في تشكيلاتها سترات شتوية محشوة بريش الحيوانات رغم تكلفتها المرتفعة.