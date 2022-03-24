يعاني المغرب جفافا يعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما ويثير مخاوف من أزمة مياه، بسبب التغير المناخي وفي ظل تأخر إنجاز مشاريع تطمح إلى تدبير أفضل للموارد المائية. ويقول الباحث في السياسات المائية عبد الرحيم هندوف لوكالة فرانس برس إن الجفاف «ليس أمرا جديدا، لكنه غير مسبوق بهذه الحدة منذ مطلع الثمانينيات»، مشيرا الى أن الوضع تفاقم هذا العام «لأن مياه السدود العام الماضي كانت متدنية جدا».وليست هذه المرة الأولى لحدوث الجفاف خلال الأعوام الأخيرة بالبلاد، لكن المسجل هذا العام «يتميز بتأثيره على التزود بماء الشرب في المجال الحضري»، بينما كان تأثيره في الماضي يقتصر على توفير ماء الشرب في الأرياف ولسقي المزروعات، وفق ما أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة في عرض أمام البرلمان مؤخرا.